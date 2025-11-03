Стало известно, почему «Земский собор» и «Смута» не выходят в Steam

Создатели «Смуты» и «Земского собора» не планируют выпускать игры в Steam, несмотря на большой потенциал платформы. Оба проекта, по крайней мере пока, останутся эксклюзивами VK Play — это продиктовано желанием удовлетворить потребности российской аудитории.

Мы понимаем, что у Steam большой потенциал. Но нам важна обратная связь от нашей локальной аудитории. Поэтому решение размещаться в VK Play – осознанное и приоритетное. Однако в перспективе не исключаем выход на других площадках.

При этом сам мир «Смуты» разработчики «Сайбериа Нова» считают перспективным на международном рынке, однако выходить на него команда хочет уже подготовленной: набив шишки и исправив ключевые проблемы творений.

«Земский собор» выходит завтра, 4 ноября, на ПК. Мы взяли интервью у разработчиков, с которым можно ознакомиться в отдельном материале. Там же мы разыгрываем несколько ключей за интересные комментарии.