Расписание второго игрового дня IEM Chengdu 2025 по CS 2

Расписание второго игрового дня IEM Chengdu 2025 по CS 2
Сегодня, 4 ноября, на IEM Chengdu 2025 по CS 2 продолжается групповая стадия — впереди ещё один насыщенный день матчей! Команды вновь выйдут на арену, чтобы побороться за места в плей-офф. Все встречи пройдут в формате best-of-3, а борьба за выживание в нижней сетке обещает быть особенно напряжённой.

Напомним, групповой этап продлится до 5 ноября, после чего лишь шесть сильнейших коллективов продолжат путь к чемпионскому титулу.

Проигравшие сегодня в нижней сетке покинут турнир, заняв 13–16-е места и заработав по $ 4 000. Расписание может меняться в зависимости от продолжительности матчей.

Расписание второго дня IEM Chengdu 2025, 4 ноября:

Группа B

  • Lynn Vision Gaming — 3DMAX — нижняя сетка, 05:00 мск.
  • FaZe Clan — Virtus.pro — нижняя сетка, 07:30 мск.
  • MOUZ — Team Vitality — верхняя сетка, 07:30 мск.

Группа A

  • HEROIC — Natus Vincere — нижняя сетка, 10:00 мск.
  • The MongolZ — Astralis — верхняя сетка, 10:00 мск.
  • Team Falcons — Team Spirit — верхняя сетка, 12:30.
  • TYLOO — paiN Gaming — нижняя сетка, 12:30 мск.

Турнир IEM Chengdu 2025 проходит в Китае с 3 по 9 ноября в формате LAN. В борьбе за призовой фонд в $ 300 тыс участвуют 16 команд, но уже завтра станет ясно, кто из них продолжит борьбу за главный трофей.

