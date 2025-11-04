Virtus.pro выбила FaZe Clan с турнира IEM Chengdu 2025 по CS 2

Virtus.pro одержала победу над FaZe Clan в матче нижней сетки группы B на IEM Chengdu 2025 по CS 2. Встреча завершилась со счётом 2:1 — 8-13 на Overpass, 13-5 на Mirage и 13-7 на Inferno. Для состава под руководством Ильи Perfecto Залуцкого это стала первая победа на турнире.
FaZe Clan, возглавляемая Финном karrigan Андерсеном, покидает чемпионат, заняв 13–16-е место и заработав $ 4 тыс. Ранее турнир также покинула команда Team 3DMAX.
Победа над FaZe Clan стала важным шагом для Virtus.pro, которая после неудачного старта на групповом этапе сохранила шансы на выход в плей-офф.
IEM Chengdu 2025 проходит с 3 по 9 ноября, а общий призовой фонд соревнования составляет $ 300 тыс.