Virtus.pro выбила FaZe Clan с турнира IEM Chengdu 2025 по CS 2

Virtus.pro одержала победу над FaZe Clan в матче нижней сетки группы B на IEM Chengdu 2025 по CS 2. Встреча завершилась со счётом 2:1 — 8-13 на Overpass, 13-5 на Mirage и 13-7 на Inferno. Для состава под руководством Ильи Perfecto Залуцкого это стала первая победа на турнире.

CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu 2025 . Группа B. 1/4 финала (нижняя сетка)
04 ноября 2025, вторник. 07:30 МСК
FaZe Clan
Окончен
1 : 2
Virtus.pro

FaZe Clan, возглавляемая Финном karrigan Андерсеном, покидает чемпионат, заняв 13–16-е место и заработав $ 4 тыс. Ранее турнир также покинула команда Team 3DMAX.

Победа над FaZe Clan стала важным шагом для Virtus.pro, которая после неудачного старта на групповом этапе сохранила шансы на выход в плей-офф.

IEM Chengdu 2025 проходит с 3 по 9 ноября, а общий призовой фонд соревнования составляет $ 300 тыс.

