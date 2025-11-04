«Пацаны — красавчики, закеррили меня»: TO0RO после победы над FaZe в CS 2

Игрок Virtus.pro Вадим tO0RO Арков подвёл итоги матча с FaZe Clan в нижней сетке группы B на IEM Chengdu 2025 по Counter-Strike 2. В коротком видео, опубликованном в телеграм-канале VP, он признался, что команда столкнулась с трудностями в атаке, но сумела собраться и переломить ход встречи:

Выиграли у FaZe Clan. Игра получилась интересной — на самом деле свою первую карту отдали. Много не получалось за сторону атаки сделать раундов. Но ничего, собрались на двух последних картах, выиграли их. Я сыграл так себе — можно сказать плохо. Пацаны — красавчики, закеррили меня. Будем готовиться к G2. Спасибо, что смотрите.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу Virtus.pro, благодаря чему коллектив выбил команду Финна karrigan Андерсена из турнира. Следующим соперником VP станет G2 Esports — матч запланирован на 5 ноября, 5:00 мск.

IEM Chengdu 2025 проходит в Китае с 3 по 9 ноября, где 16 лучших команд мира борются за $ 300 тыс. призовых, а ещё $ 700 тыс. будут распределены между клубами по итогам турнира.