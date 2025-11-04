Скидки
Фильм Иллюзия обмана 3 (2025) — дата выхода, когда выйдет в России, трейлер, сюжет, актёры

Вышел финальный трейлер «Иллюзии обмана 3» — премьера в России 13 ноября
Комментарии

Кинокомпания Lionsgate представила финальный трейлер фильма «Иллюзия обмана 3». Картина про знаменитую команду фокусников официально выйдет в России уже 13 ноября — за сутки до мировой премьеры.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate. Права на видео принадлежат Lionsgate.

«Иллюзия обмана 3» продолжит историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

К своим ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).

