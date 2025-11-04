Фильм ужасов «Чёрный телефон 2» вышел в онлайне

4 ноября состоялась цифровая премьера фильма ужасов «Чёрный телефон 2». Хоррор по роману Джо Хилла, сына Стивена Кинга, уже можно посмотреть в iTunes, Amazon Prime и в других онлайн-кинотеатрах.

Таким образом, лента добралась до стримингов спустя три недели после выхода в кинотеатрах. За этот срок лента собрала около $ 100 млн, окупив свой скромный бюджет в $ 30 млн.

«Чёрный телефон 2» рассказывает историю подростка Финна, который вновь сталкивается с похитителем детей. В этот раз ему предстоит спасти свою сестру Гвен от таинственного злоумышленника, ради чего он отправляется в заброшенный зимний детский лагерь.

Главные роли в фильме сыграли Итан Хоук («Отрочество»), Мэйсон Темз («Как приручить дракона») и Анна Лори («Роковой патруль»). Режиссёром выступил Скотт Дерриксон, постановщик первого «Доктора Стрэнджа» от Marvel.