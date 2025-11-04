MOUZ вышла в плей-офф IEM Chengdu 2025, победив Team Vitality

На IEM Chengdu 2025 по CS 2 команда MOUZ продемонстрировала железные нервы и мощную игру, одолев Team Vitality в матче верхней сетки группы А. Противостояние завершилось со счётом 2:1 — 13-3 на Train, 8-13 на Nuke и 22-19 на Inferno. Ключевую роль в успехе сыграл Людвиг Brollan Бролин, чья стабильная стрельба и хладнокровие в клатчах обеспечили коллективу заслуженный выход в плей-офф.

Поражение отправило Vitality в нижнюю сетку, где французам предстоит бороться за последний шанс пробиться в следующую стадию. Тем временем в числе участников плей-офф уже числится FURIA Esports, прошедшая туда ранее.

IEM Chengdu 2025 проходит с 3 по 9 ноября в китайском городе Чэнду. Восемь лучших команд мира сражаются за призовой фонд в $ 300 тыс. и ценные рейтинговые очки.