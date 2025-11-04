Скидки
Coca-Cola выпустила новогоднюю ИИ-рекламу «Праздник к нам приходит» — зрители громят ролик

Американская компания Coca-Cola представила традиционную новогоднюю рекламу Holidays Are Coming («Праздник к нам приходит»). Ролик приурочен к грядущим зимним праздникам и выполнен с помощью нейросетей, генерирующих видеокадры по запросу.

Видео доступно на YouTube-канале Coca-Cola. Права на видео принадлежат Coca-Cola.

Это уже второй раз, когда Coca-Cola перевыпускает классическую новогоднюю рекламу с помощью искусственного интеллекта. В 2024 году компания впервые представила нейро-ремейк своего классического ролика и столкнулась с огромным количеством критики из-за некачественной графики, нереалистичных людей в кадре и других проблем, свойственных нейросетям.

В Coca-Cola отмечают, что прошлогодняя нейросетевая реклама сработала отлично, и в этот раз у авторов получился ещё более качественный ролик. Представители компании понимают беспокойство зрителей и членов индустрии, однако корпорации «необходимо двигаться вперёд».

В прошлом году мы решили пойти ва-банк, и это сработало для нас хорошо. Вовлечённость потребителей была очень высокой. Да, некоторые представители отрасли были недовольны тем, что мы выпустили ролик со 100-процентным генеративным контентом, но это неотъемлемая часть новаторства. Мы понимаем обеспокоенность аудитории. Но нам нужно продолжать двигаться вперёд и расширять границы.

Тем временем обычные зрители вновь уничтожили новогоднюю рекламу на YouTube. Они называют ролик бездушной ИИ-анимацией и предлагают ближайшему конкуренту — Pepsi — выпустить качественный рукотворный новогодний ролик.

Лайки и дизлайки под роликом Holidays Are Coming

Фото: YouTube

