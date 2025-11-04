Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел «Земский собор» — продолжение ролевой игры «Смута»

Вышел «Земский собор» — продолжение ролевой игры «Смута»
Аудио-версия:
Комментарии

4 ноября состоялся релиз игры «Земский собор» — спин-оффа «Смуты». Экшен уже доступен в магазине VK Play по цене в 613 рублей, владельцы оригинального проекта получили новинку бесплатно.

Видео размещено на канале «Институт развития интернета | ИРИ». Права на видео принадлежат компании «Сайберия Нова».

События «Земского собора разворачиваются уже после событий «Смуты», в 1613 году. Главным героем выступает казак по имени Кирша, который окажется в центре политических интриг. Игроки увидят, что происходило во время Земского собора, когда представители различных сословий Русского царства собрались вместе, чтобы выбрать нового царя.

В новой игре авторы обновили боевую систему, стелс-механики и некоторые другие элементы оригинального проекта. В дальнейшем оба проекта могут выйти в Steam.

Материалы по теме
Обзор игры «Земский собор»: получилось со второго раза?
Обзор игры «Земский собор»: получилось со второго раза?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android