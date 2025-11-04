Вышел «Земский собор» — продолжение ролевой игры «Смута»

4 ноября состоялся релиз игры «Земский собор» — спин-оффа «Смуты». Экшен уже доступен в магазине VK Play по цене в 613 рублей, владельцы оригинального проекта получили новинку бесплатно.

Видео размещено на канале «Институт развития интернета | ИРИ». Права на видео принадлежат компании «Сайберия Нова».

События «Земского собора разворачиваются уже после событий «Смуты», в 1613 году. Главным героем выступает казак по имени Кирша, который окажется в центре политических интриг. Игроки увидят, что происходило во время Земского собора, когда представители различных сословий Русского царства собрались вместе, чтобы выбрать нового царя.

В новой игре авторы обновили боевую систему, стелс-механики и некоторые другие элементы оригинального проекта. В дальнейшем оба проекта могут выйти в Steam.