Продажи консоли Nintendo Switch 2 превысили 10 млн штук

Японская компания Nintendo поделилась деталями третьего финансового квартала, который завершился 30 сентября. В корпорации раскрыли тираж Switch 2 — отгрузки консоли превысили 10,3 млн штук.

На достижение этого результата приставке потребовалось почти четыре месяца — старт продаж состоялся 5 июня. Темпы продаж Switch 2 оказались куда выше первой консоли, которая достигла подобного тиража спустя девять месяцев после запуска. В компании ожидают, что тираж консоли превысит 19 млн единиц до конца 2025 года.

Вместе с этим в Nintendo раскрыли тираж эксклюзивов Switch 2. Так, продажи Mario Kart World превысили 9,5 млн копий, а Donkey Kong Bananza — 3,5 млн. В декабре для консоли также выйдет шутер Metroid Prime 4: Beyond.