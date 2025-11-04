Скидки
«Команда — молодцы»: Perfecto о победе над FaZe на IEM Chengdu по CS 2

«Команда — молодцы»: Perfecto о победе над FaZe на IEM Chengdu по CS 2
Комментарии

Капитан Virtus.pro по Counter-Strike 2 Илья Perfecto Залуцкий подвёл итоги матча с FaZe Clan на IEM Chengdu 2025. В своём телеграм-канале игрок отметил уверенную игру коллектива и указал на недочёты, над которыми предстоит поработать:

Команда молодцы, со второй карты включились. Много ошибок за Т, не доигрываем размены, будем фиксить.

Virtus.pro одержала волевую победу над FaZe Clan со счётом 2:1 в первом раунде нижней сетки группы B. После неудачного старта «медведи» смогли собраться и переломить ход встречи, показав уверенную игру на решающей карте.

В следующем матче команда Perfecto встретится с G2 Esports. Для обеих сторон это будет решающая серия — проигравший покинет турнир.

Комментарии
