Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

OverDrive разнёс состав FaZe по CS 2: спасибо karrigan за это!

OverDrive разнёс состав FaZe по CS 2: спасибо karrigan за это!
Аудио-версия:
Комментарии

Российский скаут и аналитик Алексей OverDrive Бирюков резко высказался о неудачном выступлении FaZe Clan на турнире IEM Chengdu 2025 по Counter-Strike 2. Команда Финна karrigan Андерсена покинула чемпионат уже после первого матча нижней сетки, уступив Virtus.pro со счётом 1:2 и заняв одно из последних мест. За это FaZe заработала всего $ 4 тыс.

В своём комментарии OverDrive не сдерживал эмоций, возложив вину за спад на капитана и руководство организации:

FaZe придётся привыкнуть к ранним вылетам с турниров. Было бы занятно посмотреть за ней на турнирах CCT, когда она потеряет все поинты VRS. Спасибо менеджменту и karrigan за это!

Аналитик добавил, что «karrigan прекрасно понимает, что пока денежка лутается — надо абузить», намекая на финансовые мотивы лидера FaZe.

Андерсен выступает за организацию с 2021 года и ранее заявлял, что «с радостью покинет FaZe, если кто-то из тиммейтов потеряет веру в него».

Virtus.pro выбила FaZe Clan
Virtus.pro выбила FaZe Clan с турнира IEM Chengdu 2025 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android