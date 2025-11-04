OverDrive разнёс состав FaZe по CS 2: спасибо karrigan за это!

Российский скаут и аналитик Алексей OverDrive Бирюков резко высказался о неудачном выступлении FaZe Clan на турнире IEM Chengdu 2025 по Counter-Strike 2. Команда Финна karrigan Андерсена покинула чемпионат уже после первого матча нижней сетки, уступив Virtus.pro со счётом 1:2 и заняв одно из последних мест. За это FaZe заработала всего $ 4 тыс.

В своём комментарии OverDrive не сдерживал эмоций, возложив вину за спад на капитана и руководство организации:

FaZe придётся привыкнуть к ранним вылетам с турниров. Было бы занятно посмотреть за ней на турнирах CCT, когда она потеряет все поинты VRS. Спасибо менеджменту и karrigan за это!

Аналитик добавил, что «karrigan прекрасно понимает, что пока денежка лутается — надо абузить», намекая на финансовые мотивы лидера FaZe.

Андерсен выступает за организацию с 2021 года и ранее заявлял, что «с радостью покинет FaZe, если кто-то из тиммейтов потеряет веру в него».