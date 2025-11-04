Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Полтора года в Team Falcons меня очень вымотали»: Magisk — о трудном этапе карьеры в CS 2

«Полтора года в Team Falcons меня очень вымотали»: Magisk — о трудном этапе карьеры в CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок состава Astralis по Counter-Strike 2 Эмиль Magisk Рейф поделился откровениями о непростом периоде, который он пережил в Team Falcons. В интервью порталу HLTV датчанин признался, что это время стало для него настоящим испытанием:

Полтора года в Team Falcons меня очень вымотали. Мне было очень тяжело там находиться. Так иногда бывает. Не сложилось. Я рад, что у них тоже всё хорошо.

Киберспортсмен добавил, что старается воспринимать неудачи как мотивацию для роста:

У каждого в карьере бывают неудачные сезоны, у меня был один из таких в Team Falcons. Мне нужно просто воспринимать это как толчок, чтобы понять, что мне нужно играть лучше.

Рейф подчеркнул, что сейчас сосредоточен на саморазвитии и стабильности, стремясь вновь стать опорой команды.

Magisk выступал за Team Falcons с декабря 2023 года по июнь 2025-го. Несмотря на отсутствие крупных титулов, коллектив стабильно входил в тройку сильнейших на престижных турнирах. Теперь датчанин намерен доказать, что способен вернуться на вершину уже в составе Astralis.

Team Spirit победила paiN
Team Spirit победила paiN Gaming — уверенный старт «драконов» на IEM Chengdu 2025 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android