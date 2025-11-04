«Полтора года в Team Falcons меня очень вымотали»: Magisk — о трудном этапе карьеры в CS 2

Игрок состава Astralis по Counter-Strike 2 Эмиль Magisk Рейф поделился откровениями о непростом периоде, который он пережил в Team Falcons. В интервью порталу HLTV датчанин признался, что это время стало для него настоящим испытанием:

Полтора года в Team Falcons меня очень вымотали. Мне было очень тяжело там находиться. Так иногда бывает. Не сложилось. Я рад, что у них тоже всё хорошо.

Киберспортсмен добавил, что старается воспринимать неудачи как мотивацию для роста:

У каждого в карьере бывают неудачные сезоны, у меня был один из таких в Team Falcons. Мне нужно просто воспринимать это как толчок, чтобы понять, что мне нужно играть лучше.

Рейф подчеркнул, что сейчас сосредоточен на саморазвитии и стабильности, стремясь вновь стать опорой команды.

Magisk выступал за Team Falcons с декабря 2023 года по июнь 2025-го. Несмотря на отсутствие крупных титулов, коллектив стабильно входил в тройку сильнейших на престижных турнирах. Теперь датчанин намерен доказать, что способен вернуться на вершину уже в составе Astralis.