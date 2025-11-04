Скидки
Team Falcons победила Team Spirit и вышла в плей-офф IEM Chengdu 2025 CS 2

Team Falcons победила Team Spirit и вышла в плей-офф IEM Chengdu 2025 CS 2
Команда Team Falcons обеспечила себе место в плей-офф IEM Chengdu 2025 по Counter-Strike 2, уверенно победив Team Spirit в матче верхней сетки группы A. Серия завершилась со счётом 2:0 — 13-6 на Dust ll и 16-13 на Ancient.

CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu 2025 . Группа A. 1/2 финала (верхняя сетка)
04 ноября 2025, вторник. 13:35 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 0
Team Spirit

Коллектив Ильи m0NESY Осипова показал стабильную игру и сумел нейтрализовать ключевые звенья соперника, не позволив Team Spirit навязать свой темп. Таким образом, Falcons стали одной из первых команд, оформивших слот в стадии плей-офф.

В свою очередь, Team Spirit не теряет шансов на выход из группы — теперь подопечные Данила donk Крышковца продолжат борьбу в нижней сетке, где встретятся с Heroic.

Матч запланирован на 5 ноября, начало — в 7:30 мск.

Турнир IEM Chengdu 2025 проходит в китайском Чэнду с 3 по 9 ноября. Участники делят призовой фонд в размере $ 300 тыс.

