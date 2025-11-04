Стартовал пятый сезон МСКЛ+, участвуют 45 регионов России

В России стартовал пятый сезон открытых студенческих соревнований по киберспорту МСКЛ+, который собрал рекордное количество участников. В турнирах заявлены команды из 178 высших и 33 средних специальных учебных заведений, представляющих 45 регионов страны. Всего в соревнованиях примут участие 6189 игроков.

В программу сезона вошли девять дисциплин:

Dota 2;

Counter-Strike 2;

Valorant;

League of Legends;

StarCraft II;

Tekken 8;

Mobile Legends;

Hearthstone;

Мир Танков.

Матчи будут проходить до 7 декабря.

Победители и призёры получат спортивные разряды. Помимо студенческих соревнований, в рамках МСКЛ+ состоятся отдельные турниры по Dota 2 и Counter-Strike 2 для научных сотрудников.

В прошлом сезоне проект объединил 200 учебных заведений, а чемпионом стала команда РТУ МИРЭА.