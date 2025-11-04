Скидки
Стартовал пятый сезон МСКЛ+, участвуют 45 регионов России
В России стартовал пятый сезон открытых студенческих соревнований по киберспорту МСКЛ+, который собрал рекордное количество участников. В турнирах заявлены команды из 178 высших и 33 средних специальных учебных заведений, представляющих 45 регионов страны. Всего в соревнованиях примут участие 6189 игроков.

В программу сезона вошли девять дисциплин:

  • Dota 2;
  • Counter-Strike 2;
  • Valorant;
  • League of Legends;
  • StarCraft II;
  • Tekken 8;
  • Mobile Legends;
  • Hearthstone;
  • Мир Танков.

Матчи будут проходить до 7 декабря.

Победители и призёры получат спортивные разряды. Помимо студенческих соревнований, в рамках МСКЛ+ состоятся отдельные турниры по Dota 2 и Counter-Strike 2 для научных сотрудников.

В прошлом сезоне проект объединил 200 учебных заведений, а чемпионом стала команда РТУ МИРЭА.

