Стартовал пятый сезон МСКЛ+, участвуют 45 регионов России

В России стартовал пятый сезон открытых студенческих соревнований по киберспорту МСКЛ+, который собрал рекордное количество участников. В турнирах заявлены команды из 178 высших и 33 средних специальных учебных заведений, представляющих 45 регионов страны. Всего в соревнованиях примут участие 6189 игроков.
В программу сезона вошли девять дисциплин:
- Dota 2;
- Counter-Strike 2;
- Valorant;
- League of Legends;
- StarCraft II;
- Tekken 8;
- Mobile Legends;
- Hearthstone;
- Мир Танков.
Матчи будут проходить до 7 декабря.
Победители и призёры получат спортивные разряды. Помимо студенческих соревнований, в рамках МСКЛ+ состоятся отдельные турниры по Dota 2 и Counter-Strike 2 для научных сотрудников.
В прошлом сезоне проект объединил 200 учебных заведений, а чемпионом стала команда РТУ МИРЭА.