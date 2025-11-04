EA сохранит творческий контроль над своими играми после сделки с Саудовской Аравией

В конце сентября американская компания Electronic Arts объявила о сделке с суверенным фондом Саудовской Аравии на $ 55 млрд. В числе покупателей владельцев Battlefield, The Sims, Apex Legends и EA Sports FC также числятся американские компании Silver Lake и Affinity Partners — последнюю возглавляет Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.

Ситуация привела к скандалу среди создателей контента по играм EA, включая серию The Sims. Проекты студии начали бойкотировать некоторые блогеры, опасаясь, что владельцы из Саудовской Аравии резко изменят подход к проектам компании, отказавшись от инклюзивных ценностей.

В ответ на это Electronic Arts обновила руководство по найму сотрудников, где заявила, что креативный контроль останется за топ-менеджерами и разработчиками, а не за новыми владельцами.

Наши миссия и ценности остаются неизменными. После сделки Electronic Arts сохранит творческий контроль, а наш послужной список творческой свободы и ценностей, ориентированных на игрока, останется неизменным. Мы будем продолжать руководствоваться нашими культурными ценностями творчества, новаторства, страсти, решимости, обучения и командной работы в дальнейшем.

Сделка по покупке Electronic Arts должна завершиться в середине 2026 года, если соглашение одобрят в американском антимонопольном ведомстве.