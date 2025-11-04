Скидки
Сериал Пингвины моей мамы, 2-й сезон (2025) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Пингвины моей мамы»
Уже 14 ноября состоится премьера второго сезона сериала «Пингвины моей мамы». В продолжении родители главного героя Гоши переезжают в новый дом и заводят шестого ребёнка. Тем временем Соню приглашают на фестиваль детской анимации, который проходит в Турции, куда она едет вместе с братьями. Гоша присоединяется к поездке, хотя у него свои заботы: отношения с девушкой, стендап и попытки заработать на съём отдельной квартиры.

Во второй сезон снова войдёт восемь эпизодов — их выпустят сразу по четыре серии в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Kion. Финал состоится 21 ноября.

ЭпизодДата выхода
1-я серия14 ноября
2-я серия14 ноября
3-я серия14 ноября
4-я серия14 ноября
5-я серия21 ноября
6-я серия21 ноября
7-я серия21 ноября
8-я серия21 ноября
Комментарии
