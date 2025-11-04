Расписание выхода второго сезона сериала «Пингвины моей мамы»
Уже 14 ноября состоится премьера второго сезона сериала «Пингвины моей мамы». В продолжении родители главного героя Гоши переезжают в новый дом и заводят шестого ребёнка. Тем временем Соню приглашают на фестиваль детской анимации, который проходит в Турции, куда она едет вместе с братьями. Гоша присоединяется к поездке, хотя у него свои заботы: отношения с девушкой, стендап и попытки заработать на съём отдельной квартиры.
Во второй сезон снова войдёт восемь эпизодов — их выпустят сразу по четыре серии в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Kion. Финал состоится 21 ноября.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|14 ноября
|2-я серия
|14 ноября
|3-я серия
|14 ноября
|4-я серия
|14 ноября
|5-я серия
|21 ноября
|6-я серия
|21 ноября
|7-я серия
|21 ноября
|8-я серия
|21 ноября
