Уже 14 ноября состоится премьера второго сезона сериала «Пингвины моей мамы». В продолжении родители главного героя Гоши переезжают в новый дом и заводят шестого ребёнка. Тем временем Соню приглашают на фестиваль детской анимации, который проходит в Турции, куда она едет вместе с братьями. Гоша присоединяется к поездке, хотя у него свои заботы: отношения с девушкой, стендап и попытки заработать на съём отдельной квартиры.

Во второй сезон снова войдёт восемь эпизодов — их выпустят сразу по четыре серии в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Kion. Финал состоится 21 ноября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Пингвины моей мамы»