Бета игры Pioner (Пионер) — как принять участие, как играть, сколько продлится, где скачать

Стартовала бета российского MMO-шутера Pioner — она продлится неделю
Российская студия GFA Games объявила о старте открытого бета-тестирования шутера Pioner. Присоединиться к нему можно с помощью заявки на странице проекта в Steam. Тест продлится до 11 ноября включительно.

Видео доступно в группе PIONER во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат GFA Games.

Во время бета-тестирования в Pioner доступно около 30 часов игрового процесса с пятью сюжетными актами, большим рейдом «Мануфактура», глобальными квестами и PvP-режимом. Прогресс из беты не будет перенесён в полную версию.

Pioner— шутер в сеттинге постапокалиптического СССР, действие которого разворачивается на изолированном техногенной аномалией острове Тартар. В игре будут полноценная сюжетная кампания и открытый мир, поделённый на несколько регионов: в одних появится контент для соло-прохождения, в других — для кооператива. Релиз проекта состоится до конца 2025 года.

