Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игры в Game Pass (Геймпасс) в ноябре 2025 года: Call of Duty: Black Ops 7, Sniper Elite, Lara Croft и другие

В ноябре в Game Pass добавят Call of Duty: Black Ops 7, Pigeon Simulator и другие игры
Аудио-версия:
Комментарии

Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине ноября 2025 года.

Главной новинкой в подписке выступит Call of Duty: Black Ops 7 — новая часть в культовой серии шутеров. Среди других популярных проектов — Sniper Elite: Resistance и Lara Croft and the Temple of Osiris.

Какие игры добавят в Game Pass в ноябре 2025 года

  • Dead Static Drive (Ultimate, PC Gama Pass) — 5 ноября
  • Sniper Elite: Resistance (Premium) — 5 ноября
  • Egging On (Ultimate, PC Game Pass) — 6 ноября
  • Whiskerwood (Ultimate, PC Game Pass) — 6 ноября
  • Voidtrain (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 7 ноября
  • Great God Grove (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 11 ноября
  • Lara Croft and the Temple of Osiris (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 11 ноября
  • Pigeon Simulator (Ultimate, PC Game Pass) — 11 ноября
  • Relic Hunters Legend (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 12 ноября
  • Winter Burrow (Ultimate, PC Game Pass) — 12 ноября
  • Call of Duty: Black Ops 7 (Ultimate, PC Game Pass) — 14 ноября

Фото: Xbox

Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 15 ноября из Game Pass пропадут:

  • Blacksmith Master;
  • Football Manager 2024;
  • Football Manager 2024 Console Edition;
  • Frostpunk;
  • Spirittea;
  • S.T.A.L.K.E.R. 2.
Материалы по теме
10 важных советов для успеха в Arc Raiders
10 важных советов для успеха в Arc Raiders
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android