Впервые в истории: финал мэйджора по CS состоится в формате best-of-5

Гранд-финал StarLadder Budapest Major 2025 станет особенным событием для сцены Counter-Strike — впервые в истории чемпионатов мира решающий матч пройдёт в формате best-of-5. Об этом сообщили организаторы турнира в официальном телеграм-канале.

До этого все мэйджор-финалы, начиная с эпохи CS:GO, проводились в формате best-of-3, но теперь борьба за главный трофей растянется как минимум на три карты. Изменение формата придаст финалу ещё больше интриги и даст шанс командам проявить стратегическую глубину на дистанции.

Решающая стадия турнира развернётся в MVM Dome — на крытой арене на 20 тысяч зрителей, которая прежде принимала крупнейшие гандбольные соревнования.

StarLadder Budapest Major пройдёт в столице Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. Призовой фонд турнира составит $ 1,25 млн, а среди участников — NAVI, Team Spirit, FaZe Clan, Team Falcons и действующий чемпион мира Team Vitality.