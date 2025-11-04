Скидки
Мультфильм Зверополис 2 (2025) — дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах, где смотреть

Мультфильм «Зверополис 2» выйдет в кинотеатрах России 4 декабря
27 ноября состоится мировая премьера мультфильма «Зверополис 2» — продолжение знаменитого анимационного проекта от Disney. Картину можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии с рынка страны.

Тем временем российские кинотеатры уже назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Мультфильм выйдет в России уже 4 декабря — спустя неделю после запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся на два дня позже, 6-го числа.

«Зверополис 2» — продолжение знаменитого мультфильма, действие которого разворачивается в городе Зверополисе, где живут самые разные животные. Сюжет ленты вновь сосредоточится на зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаруживают, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.

