Сериал Ночной администратор, 2-й сезон (2025) — когда выйдет, сюжет, актёры, кадры

Новые кадры из второго сезона сериала «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Vanity Fair представило дебютные кадры второго сезона сериала «Ночной администратор». Шпионское шоу с Томом Хиддлстоном вернётся уже в 2025 году, точную дату выхода назовут позже.

Фото: BBC/Vanity Fair

Фото: BBC/Vanity Fair

Фото: BBC/Vanity Fair

Фото: BBC/Vanity Fair

Фото: BBC/Vanity Fair

Фото: BBC/Vanity Fair

Фото: BBC/Vanity Fair

Первый сезон «Ночного администратора» вышел в начале 2016 года и рассказывал о бывшем британском солдате Джонатане Пайне, которого нанимают для слежки за торговцем оружием. События второго сезона развернутся спустя восемь лет после финала первого — спокойная жизнь главного героя обрывается после встречи со своим бывшим врагом. Главные роли в сериале исполняют Том Хиддлстон (Локи в фильмах Marvel) и Хью Лори («Доктор Хаус»).

«Ночной администратор» завоевал «Эмми» в номинации «Лучший режиссёр», а также три статуэтки на «Золотом глобусе» за лучшего актёра в сериале (Том Хиддлстон), лучшего актёра второго плана в сериале (Хью Лори) и лучшую актрису второго плана в сериале (Оливия Колман).

