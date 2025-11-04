Скидки
Вышла глобальная стратегия Europa Universalis 5 — игра доступна в России

Вышла глобальная стратегия Europa Universalis 5 — игра доступна в России
4 ноября состоялся релиз Europa Universalis 5 — новой части знаменитой серии глобальных стратегий компании Paradox. Игра уже доступна на ПК в Steam: в России проект обойдётся в 3319 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале Europa Universalis. Права на видео принадлежат Paradox.

Europa Universalis 5 — переосмысление культовой серии, действие которой разворачивается на глобальной карте позднего Средневековья и Нового времени. Игроку даётся на выбор любое государство 1337 года, которое он будет возглавлять на протяжении грядущих 500 лет. При этом у пользователя, как и в других играх студии, нет конкретной цели: он волен сражаться с другими странами, налаживать экономику, заниматься колонизацией других континентов или мирно развиваться в отдалённом уголке Земли.

Для стратегии уже анонсировали поддержку на ближайшее время. Так, во втором квартале 2026 года выйдет расширение Fate of the Phoenix про Византийскую империю, в третьем квартале геймеров ждёт аддон Across the Pillars про Кастилию и Марокко, а до конца следующего года авторы выпустят The Auld Alliance с новыми ивентами для Франции и Шотландии.

