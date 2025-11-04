Скидки
«Он играет потрясающе»: NiKo — о форме m0NESY на IEM Chengdu 2025 по CS 2

Игрок Team Falcons Никола NiKo Ковач высказался о невероятной форме Ильи m0NESY Осипова на турнире IEM Chengdu 2025 по Counter-Strike 2. Балканская звезда не скрывал восторга от игры молодого снайпера.

Думаю, что все заметили, как изменилась игра m0NESY. Он играет потрясающе. Особенно на этом ивенте. Не знаю, что с ним происходит. Он действительно чувствует игру, берёт на себя раунды и отлично пушит, когда это надо. Он очень уверен в себе. Мы видим того же m0NESY, что был в прошлом году. Теперь ему нужно постоянно поддерживать такой уровень. Я очень рад за него.

Похвала прозвучала после уверенной победы Team Falcons над Spirit — 2:0. Осипов завершил матч с рейтингом 1,42, став лучшим игроком встречи и фактически обеспечив своей команде выход в плей-офф турнира. Уже 5 ноября в 12:30 мск Falcons встретятся с Astralis — победитель этого матча получит прямую путёвку в полуфинал IEM Chengdu 2025.

