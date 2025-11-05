Скидки
Расписание третьего игрового дня IEM Chengdu 2025 по CS 2

Сегодня, 5 ноября, на IEM Chengdu 2025 по CS 2 продолжается групповая стадия — впереди ещё один насыщенный день матчей! Команды вновь выйдут на арену, чтобы побороться за места в плей-офф. Все встречи пройдут в формате best-of-3, а борьба за выживание в нижней сетке обещает быть особенно напряжённой.

Напомним, групповой этап продлится до 5 ноября, после чего лишь шесть сильнейших коллективов продолжат путь к чемпионскому титулу.

Расписание третьего дня IEM Chengdu 2025, 4 ноября, время московское:

  • 05:00. Vitality — Lynn Vision;
  • 05:00. G2 Esports — Virtus.pro;
  • 07:30. The Mongolz — paiN;
  • 07:30. Team Spirit — HEROIC;
  • 10:00. FURIA — MOUZ;
  • 12:30. Astralis — Team Falcons.

Турнир IEM Chengdu 2025 проходит в Китае с 3 по 9 ноября в формате LAN. В борьбе за призовой фонд в $ 300 тыс. участвуют 16 команд, но уже завтра станет ясно, кто из них продолжит борьбу за главный трофей.

