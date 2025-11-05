Скидки
Фильм Пять ночей с Фредди 2 (2025) — дата выхода, когда выйдет, трейлер, сюжет, актёры

Большой трейлер фильма ужасов «Пять ночей с Фредди 2» — премьера 5 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Universal Pictures представила второй трейлер фильма ужасов «Пять ночей с Фредди 2». Хоррор выйдет в мировом прокате уже 5 декабря 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сиквел продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты развернётся спустя год после финала первой части, когда Майк не стал раскрывать правду своей 11-летней дочери, которая однажды сбегает и тайно встречается с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси.

Фильм «Пять ночей с Фредди» вышел осенью 2023 года и при скромном бюджете в $ 20 млн собрал внушительную кассу в размере $ 290 млн. К главным ролям в продолжении вернулись Джош Хатчерсон (Майк), Элизабет Лэил (Ванесса), Пайпер Рубио (Эбби) и другие актёры. Режиссёром вновь выступила Эмма Тамми.

