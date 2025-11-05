Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вернутся к своим ролям в новой «Мумии»

Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вернутся к своим ролям в новой «Мумии»
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Universal Pictures планирует возродить культовую франшизу «Мумия». Как сообщает издание Deadline, руководство уже обсудило потенциальное возвращение Брендана Фрейзера и Рэйчел Вайс к своим ролям, которые вместе сыграли в первых двух частях серии.

Сейчас актёры ведут переговоры и, судя по всему, согласятся на съёмки, если их устроит сценарий картины. Его сейчас пишет Дэвид Коггшолл («Семейный план»), а режиссёрами выступят Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт («Я буду искать»). Даты выхода у ленты пока нет.

Оригинальная «Мумия» вышла в 1999 году и получила восторженные отзывы от зрителей. Лента запустила карьеру Брендана Фрейзера, который вернулся во второй и третьей частях. В 2017 году Universal попыталась возродить франшизу с Томом Крузом в главной роли, однако фильм получил смешанные отзывы и едва отбил свой бюджет.

Материалы по теме
Каким получился «Ведьмак» без Генри Кавилла: обзор четвёртого сезона
Каким получился «Ведьмак» без Генри Кавилла: обзор четвёртого сезона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android