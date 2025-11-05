Скидки
Все новости
Романтический сериал «Никто этого не хочет» продлили на третий сезон

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о продлении драматического сериала «Никто этого не хочет» на третий сезон. Новость объявила исполнительница главной роли Кристен Белл, которая рассказала об этом своим коллегам по площадке в видеозвонках.

Видео доступно на YouTube-канале Still Watching Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Таким образом, стриминговый сервис продлил романтическое шоу спустя две недели после его выхода — все 10 эпизодов вышли 23 октября. Судя по всему, в онлайн-кинотеатре оказались довольны показателями шоу.

«Никто этого не хочет» рассказывает о двух непохожих друг на друга людях: мужчине-раввине и женщине, ведущей подкаст для взрослых. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга, хотя их близкие не в восторге от такого выбора.

Главные роли в сериале исполняют Кристен Белл («Выбор Грейси»), Адам Броди («Американское чтиво») и Джастин Люпе («Мистер Мерседес»). Шоураннерами второго сезона «Никто этого не хочет» выступили Брюс Эрик Каплан и Дженнифер Коннер — авторы сериала «Девочки».

