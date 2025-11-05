Звезда «Людей Икс» Фамке Янссен выступит гостем ивента «Comic Con Игромир» в Москве

Организаторы «Comic Con Игромир» объявили, что гостем фестиваля выступит нидерландская актриса Фамке Янссен. Звезда «Людей Икс» пробудет на ивенте все три дня, за это время она выступит на сцене, раздаст автографы и сфотографируется с посетителями выставки.

Янссен больше всего известна по исполнению роли Джин Грей в оригинальной трилогии «Люди Икс». Девушка также исполняла одну из ведущих ролей в «Золотом глазе» про Джеймса Бонда и сыграла главную роль в сериале «Амстердамская империя» от Netflix.

«Comic Con Игромир» пройдёт с 12 по 14 декабря в Москве. Одним из гостей шоу также станет Эсад Рибич, известный художник комиксов Marvel.