«Худшая часть серии»: игроки уничтожают футсим Football Manager 26

4 ноября состоялся релиз Football Manager 26 — новой части серии футбольных симуляторов от студии

Sports Interactive. Проект вышел спустя два года после релиза FM24, которую всё это время поддерживали вместо отменённой 25-й части.

В Steam уже сформировался рейтинг пользователей — сейчас он находится в категории «В основном отрицательные» и составляет всего лишь 22%. Геймеры жалуются на неудобный интерфейс, отсутствие важной статистики во время матча, обилие багов и другие технические проблемы. Из плюсов они отмечают разве что похорошевшую графику и предлагают пользователям дождаться как минимум первых патчей.

Фото: Steam

Что пишут игроки о Football Manager 26

Sports Interactive уверенно превзошли самих себя, новая часть как никогда ужасна. Если игра станет чем-то хорошим, то только вопреки разработчику, силами сообщества, которое они поливают грязью на форумах.

FM 26 — это футбольный менеджер для чайников. Никакого погружения, ограниченный контроль над своим клубом, зарабатывать деньги стало абсолютно невозможно. Миллион глюков и багов — не могу рекомендовать эту игру никому. Поиграв в FM в течение 20 лет, я могу сказать, что это худшая часть в истории серии.

Сейчас я не рекомендую FM 26. В дальнейшем игра станет лучше, будут исправлены ошибки, добавлены возможности. Надеемся, что Sports Interactive читает обзоры и узнает, чего люди действительно хотят. Не играйте в игру сейчас и не испытывайте отвращения, подождите немного, чтобы вы могли в полной мере насладиться ею, не сталкиваясь с раздражающими проблемами!

А если серьёзно, чего мы ждём от игры-симулятора? Деталей. Но что мы получаем взамен? Жалкий слепок, который похож на дешёвый мобильный клон. Вы наверняка видели эти ужасные игры в духе мобильного футбольного менеджера с Моуринью на обложке? Да, FM 26 настолько плоха.

Не покупайте эту игру, дождитесь FM27, если она будет. Возможно, через несколько месяцев разработчики поправят основные проблемы, но в это верится с трудом.

В Sports Interactive пока не комментировали релиз Football Manager 26.