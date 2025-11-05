Скидки
Игра Киберслав: Затмение — дата выхода, когда выйдет, сюжет, о чём игра, кто создаёт, детали

По мультсериалу «Киберслав» сделают игру «Киберслав: Затмение» — первые детали
Компания «Плюс Студия» объявила о разработке видеоигры по мотивам мультсериала «Киберслав». Разработкой ролевого экшена «Киберслав: Затмение» занимается студия Game Art Pioneers, релиз игры состоится в 2027 году на ПК и консолях.

Проект расширит историю оригинального сериала. Сюжет в «Затмении» будет линейным, но решения игроков приведут к разным концовкам. События игры развернутся вокруг охотника за нечистью Киберслава, который попытается сорвать планы загадочного злодея, решившего украсть главную святыню города Китеж — Источник. Киберслав отправится в путешествие по окрестным землям, по пути ему предстоит перебить полчища монстров, решая головоломки и выполняя поручения местных жителей.

Авторы называют «Затмение» российским тёмным фэнтези с элементами сатиры, где «за каждым выбором скрыта серая мораль». Большой упор в игре будет сделан на сражениях с противниками, где нужно будет применять в том числе хитрость и смекалку.

