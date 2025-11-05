Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Самый искренний и смелый фильм в серии»: критики хвалят «Хищника: Планета смерти»

Уже 7 ноября состоится премьера фильма «Хищник: Планета смерти» — нового фильма в знаменитой фантастической вселенной. Критики уже посмотрели новинку и опубликовали обзоры ленты.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes 89% журналистов рекомендуют фильм к просмотру. Обозреватели хвалят экшен, эмоциональные сцены и актёрскую игру Эль Фаннинг, называя «Планету смерти» одним из лучших произведений в серии. Среди недостатков — относительно затянутый сюжет и смещение акцентов с хищника на новую героиню.

Что пишут критики о фильме «Хищник: Планета смерти»

Редкий, яркий студийный блокбастер, который не смотрится как длинный список творческих компромиссов. Весь бюджет фильма ушёл на то, чтобы рассказать историю об интересных персонажах и поместить их в невозможные, прекрасные и невероятно жестокие ситуации.

Если вы готовы принять смену парадигмы, то это будет энергичный рок-концерт в формате фильма и самый весёлый «Хищник» со времён оригинала.

«Планета смерти» — самый смешной, самый искренний и самый смелый фильм «Хищник» из всех частей серии.

«Планета смерти» — это комедийное роуд-муви, в котором столько же шуток по поводу неидеальный пары путешественников, сколько и криков с участием липких внутренностей космических мастодонтов.

Абсолютная бессмысленность всего происходящего выжигает кислород, и даже нетленная игра Эль Фаннинг не может его спасти.

«Хищник: Планета смерти» также выйдет в России — неофициальная премьера состоится 14 ноября.