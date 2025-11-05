Скидки
Фандом Фест ВКонтакте 2025 — когда пройдёт, дата проведения, гости, о чём будет, подробности

Организаторы «Фандом Фест ВКонтакте» раскрыли детали фестиваля — он стартует 22 ноября
Комментарии

Организаторы «Фандом Фест ВКонтакте» раскрыли новые детали фестиваля. Ведущими главной сцены выступят актёры Юрий Колокольников («Игра престолов») и Фёдор Федотов («Роднина») — они расскажут о съёмках фантастического приключения «Левша». «VK Видео» и компания Stereotactic представят документальный сериал о российских комиксах «Бдыщ: сериал о комиксах в России».

Геймеров также ждёт лекторий VK Play Talks. На нём студия Cyberia Nova поделится деталями «Земского собора», релиз которого состоялся 4 ноября. Затем на мероприятии обсудят гигантский успех китайского экшена Black Myth: Wukong, а также тренды современных MMORPG и перспективы российских проектов на международной арене, включая Японию и Южную Корею.

«Фандом Фест ВКонтакте» пройдёт 22-23 ноября в Москве на площадке Main Stage. На ивенте также пройдёт конкурс косплея из образов персонажей из разных вселенных, а танцоры посоревнуются в K-pop Cover Dance Champ. Победители состязаний разделят общий призовой фонд в 1,1 млн рублей.

