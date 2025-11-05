Иэн Маккеллен и Трэмелл Тиллман сыграют с Джонни Деппом в фильме «Рождественская песнь»

Как сообщает издание Deadline, в экранизации «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса обновился актёрский состав. В адаптации сыграют звёзды Голливуда: Иэн Маккеллен («Властелин колец») и Трэмелл Тиллман («Разделение»).

Актёры присоединятся к Джонни Деппу, который сыграет самого Скруджа. Кого именно воплотят Маккеллен и Тиллман, пока неизвестно. Режиссёром проекта выступит Тай Уэст — автор триллера «Максин XXX», сценарий готовит Натаниэл Халперн («Легион»).

«Рождественская песнь» рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь. Премьера фильма состоится 13 ноября 2026 года.