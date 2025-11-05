«Одна из лучших игр года»: шутер Arc Raiders получил 94 балла на Opencritic

30 октября состоялся релиз Arc Raiders — новой игры студии Embark, авторов The Finals. Спустя неделю у эвакуационного шутера от бывших разработчиков Battlefield появились оценки критиков.

Так, на агрегаторе Opencritic у игры 94 балла из 100 — это самая высокооценённая игра года вместе с рогаликом Hades 2. Критики называют новинку одним из лучших шутеров последних лет, которому удалось грамотно объединить геймплей против опасных машин Arc и других игроков, которые не всегда оказываются враждебными. Журналисты предполагают, что будущие игры жанра будут обращать внимание в первую очередь на Arc Raiders, а не только на Escape from Tarkov.

Фото: Opencritic

Что пишут критики об Arc Raiders

Arc Raiders превращает каждое путешествие на поверхность в борьбу за выживание, сочетая в себе напряжение, атмосферу и проработанный мир будущего.

Arc Raiders — один из самых гостеприимных шутеров в жанре с почти идеальным балансом между риском и вознаграждением. В отличие от большинства эвакуационных шутеров, игра поощряет эксперименты, сотрудничество с игроками и исследование, ставя удовольствие превыше всего. Это лучшая игра, в которую я играл в этом году.

Arc Raiders подняла планку для эвакуационных шутеров невероятно высоко и наверняка вдохновит целую волну игр, которые захотят воссоздать её магию.

Arc Raiders реализует формулу эвакуационного шутера на полную, и это уже оглушительный успех. Но даже помимо этого, это мастерски сделанный шутер, в который стоит сыграть.

Arc Raiders — эвакуационный шутер, в котором мы все так нуждались. Он крайне доступный, сложный и ставит выбор игрока на первое место. Это одна из самых успешных игр с сервисной поддержкой в истории.