Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки комедийного сериала «Тля» с Дмитрием Журавлёвым

Стартовали съёмки комедийного сериала «Тля» с Дмитрием Журавлёвым
Комментарии

Телеканал ТНТ и компания «Марс Медиа» сообщили о старте съёмок пилотного эпизода сериала «Тля». Дата премьеры комедийного шоу пока неизвестна.

Фото: ТНТ/«Марс Медиа»

Фото: ТНТ/«Марс Медиа»

Фото: ТНТ/«Марс Медиа»

Фото: ТНТ/«Марс Медиа»

Фото: ТНТ/«Марс Медиа»

Фото: ТНТ/«Марс Медиа»

Сюжет повествует о враче из районной больницы Толе, которого не замечает начальство. Он живёт с мамой и влюблён в медсестру Диану. В один момент герой спасает жизнь криминальному авторитету Олегу и получает за это новый аппарат МРТ. При этом Толя обязан всё время быть «на связи» с преступниками, потому его жизнь начинает стремительно меняться.

Главные роли сыграют Дмитрий Журавлёв («Батя»), Анна Хилькевич («Звоните ДиКаприо!») и Борис Хвошнянский («Небесный суд»). Режиссёрами выступают Сэм Литовчин («Универ.15 лет спустя») и Артём Гончаров («Девушки с Макаровым»).

О другом популярном сериале:
Как начался финальный сезон «Вампиров средней полосы»
Как начался финальный сезон «Вампиров средней полосы»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android