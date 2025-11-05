Стартовали съёмки комедийного сериала «Тля» с Дмитрием Журавлёвым

Телеканал ТНТ и компания «Марс Медиа» сообщили о старте съёмок пилотного эпизода сериала «Тля». Дата премьеры комедийного шоу пока неизвестна.

Фото: ТНТ/«Марс Медиа»

Сюжет повествует о враче из районной больницы Толе, которого не замечает начальство. Он живёт с мамой и влюблён в медсестру Диану. В один момент герой спасает жизнь криминальному авторитету Олегу и получает за это новый аппарат МРТ. При этом Толя обязан всё время быть «на связи» с преступниками, потому его жизнь начинает стремительно меняться.

Главные роли сыграют Дмитрий Журавлёв («Батя»), Анна Хилькевич («Звоните ДиКаприо!») и Борис Хвошнянский («Небесный суд»). Режиссёрами выступают Сэм Литовчин («Универ.15 лет спустя») и Артём Гончаров («Девушки с Макаровым»).