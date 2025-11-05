Google cнизит комиссию для разработчиков игр после суда с Epic Games

Издание The Verge сообщило, что компания Google урегулировала спор с Epic Games насчёт комиссии для разработчиков в магазинах Android. По данным СМИ, судебное разбирательство, которое длится пять лет, подходит к концу.

Google намерена снизить комиссию для авторов игр с 30% до 20%. В некоторых случаях комиссия уменьшится до 9%, в зависимости от бонусов в конкретном приложении. За использование внутренней платёжной системы компании разработчики должны будут платить на 5% больше. Epic Games больше не против подобных условий. Однако компания считает, что должны быть альтернативные способы оплаты, с более низкими ценами.

Таким образом, в следующей версии Android может появиться программа, где альтернативные магазины смогут стать полноценными приложениями. Согласно информации The Verge, теперь компании ожидают вердикта судьи Джеймса Донато, с которым обсудят мировое соглашение уже 6 ноября.

Судебный конфликт начался ещё в 2020 году. Тогда Epic Games обновили знаменитую онлайн-игру Fortnite на смартфонах. Благодаря этому стало возможно покупать внутриигровые предметы в обход магазинов Apple и Google с их комиссией в 30%. В ответ проект удалили из магазинов за нарушение правил. Тогда Epic Games подали в суд с жалобой на монополию. Суд с Apple они проиграли, а с Google разбирательства только подходят к завершению.