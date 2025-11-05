Исторический сериал «Царь ночи» с Елизаветой Боярской стартует 6 ноября

Онлайн-кинотеатр Premier назвал дату премьеры сериала «Царь ночи». Историческое шоу стартует уже 6 ноября. Всего в первый сезон войдёт восемь серий.

Проект повествует об историческом периоде России начала XX века. Именно тогда ослабилась власть императора Николая II и начался политический кризис. Главными героями выступят брат и сестра, которые потеряли друг друга после смерти отца. Им предстоит справиться с политическими интригами, чтобы вновь встретить друг друга.

Главные роли в «Царе ночи» сыграли Елизавета Боярская («Адмиралъ»), Владимир Вдовиченков («Бригада») и Максим Митяшин («Батальонъ»). Режиссёром выступил Дмитрий Месхиев — автор фильмов «Женская собственность» и «Механическая сюита».