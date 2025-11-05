Скидки
TA2000 перешёл в состав Nigma Galaxy по Dota 2 на правах аренды

Комментарии

Организация Team Yandex сообщила в социальных сетях, что Айбек TA2000 Токаев будет выступать за Nigma Galaxy на правах аренды. Он занял место Даниэла Ghost Чана, который покинул клуб 3 ноября.

Состав Nigma Galaxy:

  • Айбек TA2000 Токаев;
  • Саид Сумаил SumaiL Хассан;
  • Тони No!ob Ассаф;
  • Омар OmaR Муграби;
  • Тобиас Tobi Бучнер.

TA2000 был переведён в запас Team Yandex 22 октября вместе с Алексеем prblms Паршуковым. Они не играли за команду на последних турнирах, однако числились в основном составе.

Дебют обновлённого состава должен состояться на PGL Wallachia Season 6. Турнир пройдёт с 15 по 23 ноября в Бухаресте. Призовой фонд составил $ 1 млн.

