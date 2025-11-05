TA2000 перешёл в состав Nigma Galaxy по Dota 2 на правах аренды
Организация Team Yandex сообщила в социальных сетях, что Айбек TA2000 Токаев будет выступать за Nigma Galaxy на правах аренды. Он занял место Даниэла Ghost Чана, который покинул клуб 3 ноября.
Состав Nigma Galaxy:
- Айбек TA2000 Токаев;
- Саид Сумаил SumaiL Хассан;
- Тони No!ob Ассаф;
- Омар OmaR Муграби;
- Тобиас Tobi Бучнер.
TA2000 был переведён в запас Team Yandex 22 октября вместе с Алексеем prblms Паршуковым. Они не играли за команду на последних турнирах, однако числились в основном составе.
Дебют обновлённого состава должен состояться на PGL Wallachia Season 6. Турнир пройдёт с 15 по 23 ноября в Бухаресте. Призовой фонд составил $ 1 млн.
Комментарии