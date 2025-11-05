«Мой мозг не работал из-за жары». Роберт Паттинсон — о съёмках в «Дюне 3»

Издание IndieWire взяло интервью у знаменитого актёра Роберта Паттинсона. Он рассказал о съёмках в фильме «Дюна 3» Дени Вильнёва.

По словам артиста, часть производственного процесса происходила в реальной пустыне, из-за чего было очень жарко. Паттинсон отметил, что высокая температура расслабляла его настолько, что его мозг практически не работал. Он просто выполнял поручения режиссёра и снимался в картине без каких-либо сомнений.

Когда я снимался в «Дюне», в пустыне было так жарко, что просто не мог сомневаться в поручениях режиссёра. И это было так расслабляюще, как будто мой мозг фактически не функционировал. Ни одна моя мозговая клетка не работала. Просто слушал Дени Вильнёва и говорил: «Сделаю всё, что захочешь».

Кого именно сыграет Роберт Паттинсон в «Дюне 3», пока неизвестно. Картина выступит экранизацией книги «Мессия Дюны». События оригинального произведения происходили спустя 12 лет после сюжета оригинала. Съёмки третьего фильма начались в июле. Премьера ленты состоится 18 декабря 2026 года.