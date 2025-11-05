Team Falcons прошла в полуфинал IEM Chengdu — 2025 по CS 2
Поделиться
Team Falcons разгромила Astralis в заключительном матче группы A на IEM Chengdu — 2025 по Counter-Strike 2. Противостояние завершилось со счётом 2:0 — 13:6 на Nuke и 13:7 на Mirage.
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu 2025 . Группа A. Финал (верхняя сетка)
05 ноября 2025, среда. 14:05 МСК
Astralis
Окончен
0 : 2
Team Falcons
Коллектив Николы NiKo Ковача выглядел убедительно на обеих картах и без особых проблем оформил прямой выход в полуфинал турнира. Astralis также сохранила шансы на чемпионство, но начнёт свой путь в решающей стадии с четвертьфинала, где встретится с Team Vitality. Встреча состоится 7 ноября в 12:45 мск.
IEM Chengdu — 2025 проходит с 3 по 9 ноября в Китае в LAN-формате. В соревновании участвуют 16 команд, которые разыгрывают призовой фонд в $ 300 тыс.
Комментарии
- 5 ноября 2025
-
17:43
-
17:33
-
16:58
-
16:34
-
16:26
-
15:50
-
15:42
-
15:29
-
14:57
-
14:24
-
14:10
-
13:23
-
13:03
-
12:46
-
12:19
-
12:08
-
11:40
-
11:24
-
11:14
-
11:00
-
10:39
-
10:22
-
00:07
- 4 ноября 2025
-
20:54
-
20:05
-
18:42
-
18:05
-
17:38
-
17:33
-
17:18
-
16:56
-
16:28
-
15:58
-
15:43
-
15:27