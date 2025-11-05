Скидки
Team Falcons прошла в полуфинал IEM Chengdu — 2025 по CS 2

Комментарии

Team Falcons разгромила Astralis в заключительном матче группы A на IEM Chengdu — 2025 по Counter-Strike 2. Противостояние завершилось со счётом 2:0 — 13:6 на Nuke и 13:7 на Mirage.

CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu 2025 . Группа A. Финал (верхняя сетка)
05 ноября 2025, среда. 14:05 МСК
Astralis
Окончен
0 : 2
Team Falcons

Коллектив Николы NiKo Ковача выглядел убедительно на обеих картах и без особых проблем оформил прямой выход в полуфинал турнира. Astralis также сохранила шансы на чемпионство, но начнёт свой путь в решающей стадии с четвертьфинала, где встретится с Team Vitality. Встреча состоится 7 ноября в 12:45 мск.

IEM Chengdu — 2025 проходит с 3 по 9 ноября в Китае в LAN-формате. В соревновании участвуют 16 команд, которые разыгрывают призовой фонд в $ 300 тыс.

