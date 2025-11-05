Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умри моя любовь, Роберт Паттинсон, Дженнифер Лоуренс (2025): когда выйдет в России, где смотреть, трейлер

Русский трейлер драмы «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс
Аудио-версия:
Комментарии

Компания «Про: взгляд» представила дублированный трейлер фильма «Умри, моя любовь». Драматическая картина выйдет в российском прокате 27 ноября.

Видео доступно во VK-группе Про: взгляд. Права на видео принадлежат «Про: взгляд».

Лента основана на одноимённой книге Арианы Харвич. Фильм рассказывает историю возлюбленных Грейс и Джексона, которые переезжают жить в сельскую местность в глубинку США и заводят ребёнка. Постепенно Грейс начинает терять рассудок.

Главные роли в «Умри, моя любовь» сыграли Роберт Паттинсон («Бэтмен») и Дженнифер Лоуренс («Голодные игры»). Режиссёром ленты выступила Линн Рэмси («Тебя никогда здесь не было»). Премьера проекта состоялась на 78-м Каннском кинофестивале в мае. Критики высоко оценили картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 75% свежести.

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
«Лило и Стич» в России: стоит ли смотреть «Горыныча»
«Лило и Стич» в России: стоит ли смотреть «Горыныча»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android