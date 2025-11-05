Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Русский трейлер драмы «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс

Компания «Про: взгляд» представила дублированный трейлер фильма «Умри, моя любовь». Драматическая картина выйдет в российском прокате 27 ноября.

Видео доступно во VK-группе Про: взгляд. Права на видео принадлежат «Про: взгляд».

Лента основана на одноимённой книге Арианы Харвич. Фильм рассказывает историю возлюбленных Грейс и Джексона, которые переезжают жить в сельскую местность в глубинку США и заводят ребёнка. Постепенно Грейс начинает терять рассудок.

Главные роли в «Умри, моя любовь» сыграли Роберт Паттинсон («Бэтмен») и Дженнифер Лоуренс («Голодные игры»). Режиссёром ленты выступила Линн Рэмси («Тебя никогда здесь не было»). Премьера проекта состоялась на 78-м Каннском кинофестивале в мае. Критики высоко оценили картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 75% свежести.