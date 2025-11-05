Скидки
Энтони Хопкинс и Стивен Грэм сыграют в драме «Ибелин» про игрока в World of Warcraft

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что началась разработка фильма «Ибелин». Дата выхода биографической картины пока неизвестна. Съёмки ленты планируют начать весной 2026 года.

Сюжет фильма основан на реальной истории жизни геймера по имени Матс Стин. Он жил в Норвегии и страдал от мышечной дистрофии. Большую часть своей жизни он провёл в инвалидной коляске. Матс увлекался онлайн-игрой World of Warcraft и проводил много времени за ней. Благодаря этому он стал известен в геймерском сообществе и завёл себе много друзей. Парень скончался в возрасте 25 лет, но стал известен на весь мир.

Главные роли сыграют Энтони Хопкинс («Молчание ягнят»), Стивен Грэм («Переходный возраст») и Изабела Мерсед («Супермен»). В фильме также появятся Тони Коллетт («Реинкарнация»), Мейси Стелла («Нэшвилл») и Чарли Пламмер («Долгая прогулка»). Режиссёром выступит Мортен Тильдум — автор фильмов «Игра в имитацию» и «Пассажиры».

