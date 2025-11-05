Скидки
Team Spirit покинула IEM Chengdu — 2025 по CS 2

Team Spirit уступила The MongolZ в нижней сетке группы A на IEM Chengdu — 2025 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 1:2 в пользу команды Гаридмагная blitz Бямбасурена — 7:13 на Dust 2, 19:16 на Ancient и 6:13 на Mirage.

CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu 2025 . Группа A. Финал (нижняя сетка)
05 ноября 2025, среда. 14:25 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 2
The MongolZ

Team Spirit завершила выступление на чемпионате. Коллектив Леонида chopper Вишнякова занял 7-8-е места и заработал $ 7 тыс. The MongolZ же сыграет в четвертьфинале турнира против FURIA. Матч состоится 7 ноября в 09:30 мск.

IEM Chengdu — 2025 проходит с 3 по 9 ноября в Китае в LAN-формате. В соревновании участвуют 16 команд, которые разыгрывают призовой фонд в $ 300 тыс.

