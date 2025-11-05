Скидки
«Я стал лучше как актёр». Себастиан Стэн поблагодарил Marvel за карьеру в Голливуде

На подкасте Stronger гостем стал звезда киновселенной Marvel Себастиан Стэн. Он рассказал о том, как роль Баки в супергеройских фильмах повлияла на его жизнь.

По словам актёра, теперь он старается подходить к своей работе разнообразнее. Стэн отметил, что студия Marvel помогла ему вырасти как личности и как артисту, а также научила его строить отношения с другими звёздами Голливуда.

Теперь нужно стараться предложить что-то иное, чем раньше. Никогда не отдавал предпочтение одной роли перед другой. Съёмка в фильмах Marvel действительно помогли мне вырасти как личности и как актёру, научило меня строить отношения. Я работал с Робертом Дауни-младшим, Скарлетт Йоханссон и всеми этими людьми, на которых я равнялся. Это была семья. Работа с ними дала мне чувство принадлежности к чему-то большему, оно всегда со мной. Но для меня это был только первый шаг.

Персонаж Себастиана Стэна появится в фильме «Мстители: Судный день», который выйдет в мировом прокате 18 декабря 2026 года. Картина расскажет про то, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший.

О первом тизере новых «Мстителей»:
Первый тизер «Мстителей: Судный день» покажут на премьере «Аватара 3» — инсайдер
