Расписание выхода сериала «Царь ночи» с Елизаветой Боярской
6 ноября стартует сериал «Царь ночи». Шоу расскажет об историческом периоде России начала XX века. Именно тогда ослабилась власть императора Николая II, начался политический кризис. Главными героями выступят брат и сестра, которые потеряли друг друга после смерти отца. Им предстоит справиться с политическими интригами, чтобы вновь встретить друг друга. Одну из главных ролей в проекте сыграла Елизавета Боярская («Адмиралъ»).
Всего в первый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финального эпизода состоится 18 декабря.
Расписание выхода сериала «Царь ночи»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|6 ноября
|2-я серия
|6 ноября
|3-я серия
|13 ноября
|4-я серия
|20 ноября
|5-я серия
|27 ноября
|6-я серия
|4 декабря
|7-я серия
|11 декабря
|8-я серия
|18 декабря
