Все новости
Сериал Царь ночи, 1 сезон, Premier (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Царь ночи» с Елизаветой Боярской
6 ноября стартует сериал «Царь ночи». Шоу расскажет об историческом периоде России начала XX века. Именно тогда ослабилась власть императора Николая II, начался политический кризис. Главными героями выступят брат и сестра, которые потеряли друг друга после смерти отца. Им предстоит справиться с политическими интригами, чтобы вновь встретить друг друга. Одну из главных ролей в проекте сыграла Елизавета Боярская («Адмиралъ»).

Всего в первый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финального эпизода состоится 18 декабря.

Расписание выхода сериала «Царь ночи»

ЭпизодДата выхода
1-я серия6 ноября
2-я серия6 ноября
3-я серия13 ноября
4-я серия20 ноября
5-я серия27 ноября
6-я серия4 декабря
7-я серия11 декабря
8-я серия18 декабря
О другом популярном сериале:
Как начался финальный сезон «Вампиров средней полосы»
