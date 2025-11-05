Скидки
Трейлер сериала «Покинутые» от автора «Сынов Анархии» — выход 4 декабря

Трейлер сериала «Покинутые» от автора «Сынов Анархии» — выход 4 декабря
Компания Netflix представила трейлер сериала «Покинутые». Вестерн выйдет на стриминговом сервисе 4 декабря. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет шоу разворачивается в США 1854 года. В центре истории две противоборствующих семьи, которые вынуждены объединиться, чтобы выступить против захватчиков их города.

Главную роль воплотила звезда «Игры престолов» Лина Хиди. В шоу также сыграли Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), Ник Робинсон («С любовью, Саймон») и Лукас Тилл («Люди Икс: Первый класс»). Автором сериала выступил Курт Саттер — автор знаменитого шоу «Сыны анархии».

