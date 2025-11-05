Скидки
Вышел трейлер фильма «Турбулентность» с Ольгой Куриленко — премьера 12 декабря

Вышел трейлер фильма «Турбулентность» с Ольгой Куриленко — премьера 12 декабря
Компания Lionsgate представила трейлер фильма «Турбулентность». Премьера психологического триллера состоится 12 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Сюжет картины повествует о Заке и Эмми, которые решили отправиться в романтическое путешествие на воздушном шаре. В один момент их похищает третий пассажир, который связан с прошлым парня. Теперь героям предстоит спасти свои жизни, находясь на огромном расстоянии от земли на воздушном шаре.

Главные роли в «Турбулентности» сыграли Ольга Куриленко («Обливион»), Джереми Ирвин («Боевой конь»), Хера Хильмар («Демоны Да Винчи») и Келси Грэммер («Люди Икс: Последняя битва»). Режиссёром выступил Клаудио Фах («Из глубины»).

