«Плохая игра с моей стороны, нечего добавить». tN1R — о вылете Spirit с IEM Chengdu — 2025

Игрок состава Team Spirit по CS 2 Андрей tN1R Татаринович высказался о поражении команды на IEM Chengdu — 2025. Игрок опубликовал короткий комментарий в своём телеграм-канале после матча с The MongolZ, в котором «драконы» уступили со счётом 1:2 и вылетели с турнира.

Плохая игра с моей стороны на этом турнире, особо комментировать нечего. Скажу только одно: можете сколько угодно критиковать — мне всё равно. Потом сами же переобуваться будете.

Team Spirit завершила выступление на IEM Chengdu на седьмом—восьмом местах, заработав $ 7 000 призовых. В ходе группового этапа команда провела четыре матча и одержала две победы. Татаринович закончил турнир с индивидуальным рейтингом 0.91, став четвёртым по эффективности игроком в составе.

Плей-офф IEM Chengdu — 2025 стартует 7 ноября. В сетке плей-офф выступят такие команды, как Team Falcons, FURIA, Team Vitality, MOUZ, Astralis и The MongolZ.