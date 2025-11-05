Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов 2» выйдет в 2029 году

Онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал «Кей-поп-охотницы на демонов 2» — продолжение сверхпопулярного мультфильма про группу певиц из Кореи. Сиквел анимационной ленты выйдет аж в 2029 году, стриминговый сервис уже заключил соглашение с Sony на производство мультфильма.

У «Охотниц на демонов 2» пока нет никаких деталей. Судя по всему, в Sony Pictures Animation только начали работу над сценарием, поэтому подробности могут появиться лишь через несколько лет. К тому времени авторы могут и сдвинуть дату релиза на более ранний срок.

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на Netflix 20 июня и стал самым просматриваемым фильмом в истории онлайн-кинотеатра — более 300 млн просмотров за три месяца. Сюжет повествует об участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив.